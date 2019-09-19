У давні часи знищували не лише чаклунів і відьом, а й їхні могили. В наш час археологи по всьому світу знаходять дивні рештки з стародавніх поховань. Наприклад, на півдні України знайшли кістки так званих українських прибульців, які мають видовжену форму черепа, а в Італії відкопали рештки хлопчика з камінням у роті.

Старий фундамент, навколо середньовічні мури, а поряд справжня фортеця. Ужгородський замок знахідка для археологів. Їх останні розкопки – це півсотні людських поховань на території давньої церкви.

Багаті та заможні вже 500 років тому перед смертю намагалися бути ближчими до Всевишнього, тож не скупилися на власне місце біля вівтаря. Але гроші поховання не вберегли, церква згоріла у XVI столітті через вогнище інквізиції.

Дивіться: Акінак, золото і посуд: що розкопали у скіфському місті Гелон на Полтавщині

Рештки спалених чаклунок або відьом, як їх називала інквізиція знаходять у Європі сотнями, часто із слідами катувань.

Це можна сприйняти за середньовічні упередження, але на території Закарпаття полювання на відьом тривало навіть до радянських часів.

Фролівський цвинтар у Києві хоч і будувався при церкві та мав недобру славу. Радянська влада його зруйнувала, залишивши поодинокі поховання. Багато чи мало, а відьомські справи вона знаходила навіть у історичних архівах.

Осиковий кіл або залізний пруток проти нечистої сили не вигадка письменників. Могили з таким знаряддям знаходять по всьому світі. Найвідоміший – цвинтар біля церкви у Болгарському Созополі.

Тут знайшли сотню скелетів з пробитими металевим пруттям грудьми, 11 таких могил знайшли у Чехії.

Дивно виглядає і могила італійського хлопчика з камінням у роті. Його охрестили вампіром. Археологи проти таких штампів, але погоджуються, за життя таких людей боялися, а після смерті й поготів. Існувало повір’я, що вони можуть ожити.

А от який був статус у померлого італійця з ножем замість кінцівки – ніхто не знає. У наші часи його називають першим кіборгом. Руку чоловіку ампутували, кажуть вчені, але не дивуються, оскільки надскладні операції у давні часи теж були не рідкістю.

Сліди від надскладних операцій на мозку шокують навіть антропологів. Черепи так званих українських прибульців видовженої форми як у інопланетян найчастіше знаходять на півдні країни. Така форма голови була ознакою статусу і вищого походження.

Найбільше інформації дають поховання у кургані. Буває таке, що у рештках людей часто відсутні певні кістки.

Археологи мають пояснення чого боялися люди у давнину – майже всі наукові гіпотези твердять, що насамперед ходячих мерців та нечистої сили. От чи існували насправді зомбі, чаклуни і вампіри – достеменної відповіді наука поки не має.

Нагадаємо, на Запоріжжі знайшли залишки храму, якому 4 тис. років.