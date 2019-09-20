Екс-прем’єр Великої Британії Девід Кемерон розповів про розмови з Володимиром Путіним про геїв та катастрофу MH17.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон у книзі мемуарів Під запис розповів про свої враження від розмов із президентом Росії Володимиром Путіним.

Зокрема, Кемерон описав відчуття, що він ніби розмовляв з цегляною стіною, коли порушив під час зустрічі з російським лідером питання катастрофи рейсу MH17 над Донбасом. Кемерон сказав Путіну, що сотні людей загинули у цій катастрофі, на що той холодно відповів, що до Росії це не має стосунку.

Також екс-прем’єр розповів, що бачив у Путіні “націоналіста старого гарту”, який сумує через розвал Радянського Союзу.

Крім того, Кемерон розповів, що президент РФ одного разу пояснив йому, що у Росії ухвалено закон про гей-пропаганду, бо у країні є проблема – скорочення населення, і йому (Путіну. – Ред.) потрібно, щоб чоловіки одружувалися з жінками, а ті народжували багато дітей. Колишній прем’єр називає у мемуарах цей закон “санкціонованою державою гомофобією”.

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За спогадами Кемерона, під час одного з візитів Путіна до Великобританії президент РФ сказав йому: “Девіде, я знаю, ти думаєш, що в мене є роги й хвіст і що я не дуже вірю в демократію… І знаєш, ти не дуже помиляєшся”.

Нагадаємо, на кордоні Бурятії затримали якутського шамана, який йшов пішки до Москви, щоб провести обряд із “вигнання Путіна”.