Павло Устінов вийшов на свободу після зміни йому запобіжного заходу Мосміськсудом.

Павло Устінов, якого суд засудив на 3,5 роки у справі про нібито вчинення вивиху плеча росгвардійцю під час протестів у Москві, вийшов із СІЗО.

Про те, що фігурант “московської справи” на свободі, повідомив його адвокат.

Раніше Мосміськсуд ухвалив рішення відпустити Устінова під підписку про невиїзд.

26 вересня суд розгляне апеляцію на його вирок.

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Як відомо, після вироку за Устінова заступилися багато знаменитих росіяни, серед яких: Ксенія Собчак, Сергій Безруков, Михайло Єфремов, Сергій Шнуров і багато інших.

Устінов вийшов із СІЗО у Москві

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео моменту затримання Устінова, на якому кілька спецназівців б’ють його палицями.