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Всі повинні витрачати гроші: Трамп заявив, що ЄС мало допомагає Україні

Дональд Трамп заявив, що Євросоюз мало виділяєт коштів для України в порівнянні з США.

Всі повинні витрачати гроші: Трамп заявив, що ЄС мало допомагає Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що країнам Європейського Союзу слід виділяти більше грошей для підтримки України.

– Я підтримував Україну з самого початку, але я дуже розчарований тим, що інші країни не роблять так само. Німеччина повинна витрачати набагато більше, Франція, всі в Європейському Союзі повинні витрачати гроші. Чому ми витрачаємо гроші, а вони ні? – сказав він.

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За його словами, США виділяють більше коштів для України.

– Мені це абсолютно не подобається, – додав він.

Нагадаємо, 20 вересня палата представників Конгресу США прийняла закон, яким Україні виділяється $250 млн військової допомоги.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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