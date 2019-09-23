У польському місті Жори невідомі жорстоко побили 19-річного студента з України. Він перебуває у лікарні.

П’ятеро чоловіків напали на 19-річного хлопця після того, як на питання про те, звідки той приїхав, почули, що з України.

Тоді чоловіки накинулись на нього і почали бити до несвідомого стану, навіть коли хлопець втратив свідомість.

Постраждалого госпіталізували. У нього численні гематоми на обличчі та тілі.

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Закривавленого хлопця знайшли двоє чоловіків, які і викликали швидку.

Поліція міста Жори оголосила нападників у розшук. Польський Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки оголосив нагороду в розмірі 4 тис. злотих за допомогу в затриманні злочинців.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Польщі перекинувся мікроавтобус з українцями.

Фото: Temat.pl