У відомої 16-річної екоактивістки зі Швеції Ґрети Тунберґ – синдромом Аспергера.
Емоційний виступ Ґрети Тунберґ в ООН багато в чому пояснюється її діагнозом.
У юної активістки – розлад психіки, що має назву синдром Аспергера.
Це захворювання провляється в тому, що хворого захоплює будь-яка практично патологічна ідея.
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У випадку Ґрети – це нависла загроза глобального потепління.
Нагадаємо, під час саміту Генасамблеї ООН Ґрета Тунберґ заявила, що своїми пустими обіцянками лідери багатьох країн вкрали її дитинство.
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