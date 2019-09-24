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Факти / Світ

Ґрета Тунберґ страждає розладом психіки

У відомої 16-річної екоактивістки зі Швеції Ґрети Тунберґ – синдромом Аспергера.

Ґрета Тунберґ

Емоційний виступ Ґрети Тунберґ в ООН багато в чому пояснюється її діагнозом.

У юної активістки – розлад психіки, що має назву синдром Аспергера.

Це захворювання провляється в тому, що хворого захоплює будь-яка практично патологічна ідея.

Читайте:  Ґрета Тунберґ: що відомо про дівчинку-активістку зі Швеції

У випадку Ґрети – це нависла загроза глобального потепління.

Нагадаємо, під час саміту Генасамблеї ООН Ґрета Тунберґ заявила, що своїми пустими обіцянками лідери багатьох країн вкрали її дитинство.

Фото: Dreamstime

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