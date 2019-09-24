Озброєні дрони вивели з ладу потужності, які дають понад 5% світових поставок нафти. Відгомін від удару відчули у всіх кінцях світу. Ціни на чорне золото моментально підскочили на 20% і сягнули $70 за барель. Відповідальність за напад взяли на себе єменські повстанці-хусити.

В США одразу відкинули версію із атакою з Ємену. Трамп заявляє, що удар – справа рук Ірану, як доказ американці представили знімки із супутника.

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Свої докази показали і самі саудівці. Це уламки зброї, за допомогою якої здійснили напад на їхні нафтопереробні заводи, загалом 25 одиниць. Кажуть, що йдеться про залишки іранських дронів Дельта Вінд та керованих крилатих ракет, які використовує Іранська революційна гвардія.

Саудити заявляють про можливість операції помсти проти Ірану. Тегеран одразу відкидає звинувачення та погрожує, що у разі нападу Ер Ріяда або їх союзників США готові дати відсіч.

Колишній офіцер сил протиповітряної оборони Валерій Романенко переконаний, що нанести удари дронами з Ємену, за більш ніж тисячу кілометрів від цілі, немає сенсу та можливості. Каже, що усе це інсценування.

Сам удар був комбінований. Тобто здійснений дронами та крилатими ракетами одночасно.

У ціль влучили 18 дронів і чотири з семи крилатих ракет. Така точність можлива лише за допомоги супутникової системи навігації, а її немає ані у хуситів ані у Ірану. Тегерану міг допомогти лише Кремль.

Російські експерти звернули увагу на те, що за день до ударів по саудівських НПЗ, на російській біржі хтось активно скуповував нафтові фьючерси за низькою ціною, щоб пізніше продати їх значно дорожче.

Тобто, виходить, що ці російські бізнесмени знали про операцію знищення нафтової інфраструктури Саудівської Аравії і що після цієї атаки нафта злетить у ціні.

Зростання вартості нафти явно на руку Кремлю, для якого паливо головний ресурс надходження валюти.

Ціни на нафту один з основних інструментів тиску Вашингтона на Москву, а віднедавна і на Пекін. За кілька тижнів до катастрофічних атак на саудівські заводи Трамп начебто пригрозив, що якщо Китай купуватиме нафту в Ірану – він опустить її вартість на $20-30, а це критично і для Росії і для Ірану.

Жорстко відреагував на атаки не лише держсекретар Помпео, а й сам американський президент.

Дональд Трамп нібито навіть дав наказ почати бомбардування Ірану, але за даними The New York Times, після консультацій із конгресменами, передумав. Господар Білого дому заявив, що хоче уникнути війни на Близькому Сході, втім готовий допомогти Саудівській Аравії у разі нападу

Навряд чи війна зараз потрібна і Ірану, але її духовні лідери демонструють войовничість. Відчуваючи підтримку таких серйозних геополітичних гравців як Росія і Китай, Тегеран заявив, що візьме участь у масштабних військових навчаннях Росії і Китаю в Індійському океані.

Москва за підтримки Пекіна продовжує грати м’язами. У переддень атаки на саудівські НПЗ Кремль розпочав масштабні військові маневри Центр-2019 за участі Китаю, Індії, Пакистану, Казахстану та інших країн.

На зустрічі з лідерами Туреччини та Ірану в Анкарі Путін підтвердив, що не збирається йти із Сирії й надалі підтримуватиме диктатора Асада. Також він навіть потролив Саудівську Аравію, запропонувавши їй купити російські комплекси С-300, щоб захиститись від атак дронів.

Трамп у свою чергу дав добро на розміщення військового контингенту на Близькому Сході. Йдеться насамперед про протиповітряну і протиракетну оборону. Також Вашингтон збільшить поставки сучасного озброєння Саудівській Аравії та Об’єднаним Арабським Еміратам.

Нагадаємо, Факти ICTV писали про те, як вплине на ринок нафти атака на НПЗ в Саудівській Аравії.