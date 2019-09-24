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Факти / Світ

Не росла у Маріуполі: реакція соцмереж на промову Ґрети Тунберґ в ООН

Промова 16-річної Ґрети Тунберґ на Генасамблеї ООН стала найбільш обговорюваною темою дня. Що говорять в соцмережах про виступ шведської еко-активістки – в матеріалі Фактів ICTV.

Грета Тунберг

Виступ еко-активістки Ґрети Тунберґ на Генасамблеї ООН викликав чималий ажіотаж.

Багато хто підтримав підлітка, але деякі вирішили, що її промова була задумана для того, щоб зловити хайп.

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Її виступ отримав багато оцінок від користувачів соцмереж і від світових лідерів. Зокрема, президент США Дональд Трамп назвав Ґрету “дуже щасливою дівчинкою, яка з радістю дивиться з світле майбутнє”. Пізніше вона змінила опис в шапці свого профілю в Twitter на цю цитату.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на промову Ґрети Тунберґ.





Нагадаємо, Ґрета Тунберґ виступила під час відкриття саміту ООН. Вона осоромила політиків, яких цікавить тільки економічне зростання і вони не розуміють, наскільки небезпечно глобальне потепління.

Фото: Dreamstime

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