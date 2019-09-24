NASA знову готується підкорювати Місяць, а потім і Марс. Ексклюзивний матеріал із космічного центру Кеннеді отримали журналісти Фактів тижня.

В Космічному центрі Кеннеді у США на мисі Канаверал знаходяться головні ворота Америки до зірок. Саме тут збирають каркас майбутньої ракети – Space Launch System. За планами NASA, вона вже зовсім скоро має відправити нову місію на Місяць.

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Ця ракета має стати найбільшою в історії – 111 метрів заввишки, з вантажопідйомністю у майже 150 тонн. Щоб транспортувати до пускового майданчика таку махіну інженерам довелось навіть переробити тягачі.

Попереднім рекордсменом була ракета Saturn V, яка відправила перших людей на Місяць рівно 50 років тому.

Нова місячна місія як і попередня теж носитиме міфологічну назву. Минула була – Аполлон, тепер же – Артеміда. Чотиримісний космічний човник спершу доставить людей на орбіту, а вже потім і на сам Місяць. Політ запланований вже за 5 років.

Корабель унікальний тим, що може автономно знаходитись у космосі до трьох тижнів. Та NASA планує піти ще далі, у майбутньому планують польоти далі у космос – наприклад, на Марс.

В наш час єдиною постійною базою в космосі є станція МКС. Вона знаходиться на відстані 400 км від Землі. База біля Місяця буде у тисячу разів далі.

Із відсутністю гравітації впоратись нелегко. Гід в космічному центрі пояснює, що астронавтів готують до цього роками.

Але тренування можуть і не допомогти, якщо довго знаходитись так далеко від Землі. Деякі медики кажуть про необхідність генетичних змін в організмі людини.

Нова місія на Місяць від NASA вимагає мільярдних затрат, яких у агентства не вистачає. І поки воно шукає гроші, на п’яти наступають інші країни і навіть приватні американські компанії.

На весні цього року Джеф Безос презентував прототип посадкового модулю. У нього рекордна вантажопідйомність до 6,5 тонн.

Найбільше ж просунувся на шляху до Місяця американський бізнесмен Ілон Маск. У 2018 році він випробував ракету, яка за характеристиками здатна доправити вантаж до Місяця – Falcon Heavy. Компанія Маска вже має кораблі, які доставляють вантажі на МКС.

Маск переконаний, що саме приватні інвестори стануть ключовими гравцями на космічному ринку. Його ж компанія першою відправить людину на Місяць – вже за 4 роки.

Повторити прорив Маска у Сполучених Штатах намагаються десятки бізнесменів. Один із найуспішніших родом з України.

Власника Firefly нерідко називають українським Маском. Максим Поляков народився в Запоріжжі, як і Маск він вийшов з ІТ-сфери і зайнявся космічним бізнесом.

Поляков впевнений, що перевершить американського бізнесмена. Ракети будуть дешевшими та ефективнішими.

На стартовий майданчик компанії Firefly потрапити не менш складно, ніж до Білого Дому. Кожна космічна компанія боїться промислового шпіонажу.

Матеріали в компанії більш легкі, а сам процес виробництва максимально автоматизований. Основні виробничі потужності знаходяться у Техасі. А дослідницький центр в українському Дніпрі.

Firefly стала другою приватною космічною компанією в США, яка отримала підтримку уряду. І схоже матиме замовлення під час роботи місячної місії.

Поки великі компанії думають про відправку людей на Місяць, Firefly планує захопити нішу так званих дрібних транспортних перевезень. Для цього розробляють посадковий модуль і нову ракету.

50 років тому люди висадились на Місяць, бо країни вели політичні перегони, а сьогодні правила диктує економіка. Адже на Місяці багато цінних ресурсів, за які і розгорнулася боротьба із Сполучених Штатів.

Нагадаємо, голлівудський актор Бред Пітт отримав талон, який відправить його ім’я на Марс.