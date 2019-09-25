Сьогодні спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що процедура імпічменту президента США Дональда Трампа запущена. Факти ICTV дізналися, чим це загрожує главі Сполучених Штатів.

Як запускають імпічмент президента США

Щоб запустити процедуру імпічменту глави США, потрібне відповідне рішення Палати представників.

Парламентарі повинні керуватися американською Конституцією і довести, що чинний президент США вчинив серйозний злочин, перебуваючи на посаді.

Зазвичай, тут мають на увазі такі правопорушення, як хабарництво, державна зрада тощо.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі вирішила винести питання імпічменту Трампа на обговорення, оскільки “президент зрадив присягу, нацбезпеку і чесні вибори”.

Американські фондові біржі почали своє зниження після цієї заяви.

Проти скількох президентів США запускали процедуру

Трамп став четвертим американським президентом, проти якого почали процедуру імпічменту.

Першим, проти кого була розпочата зазначена процедура, став Ендрю Джонсон через справу про незаконну відставку військового міністра.

Другим президентом став Річард Ніксон. Йому хотіли оголосити імпічмент через підозру в незаконному прослуховуванні членів Демократичної партії.

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Третім під загрозою імпічменту опинився Білл Клінтон. Його звинувачували в лжесвідченні і перешкоді правосуддю у справі про його зв’язки з Монікою Левінські.

У першому і третьому випадку в Сенаті не знайшлося достатньої кількості голосів, щоб відправити президента у відставку.

А справа проти Ніксона стало єдиним випадком, коли після початку процедури імпічменту президент США залишив свій пост. Щоправда він зробив це добровільно, ще до початку розгляду відповідного питання в Сенаті.

Що потрібно для імпічменту

Після запуску процедури імпічменту повинні почати спеціальне розслідування, щоб знайти порушення, вчинені президентом США.

У випадку Дональда Трампа буде продовжено розслідування, яке проводили кілька комітетів.

Їх метою було з’ясування того, чи дійсно президент США намагався змусити Україну провести два політичних розслідування під виглядом антикорупційної діяльності.

Після розслідування в Палаті представників відбудеться голосування і в разі підтримки почнеться суд над Трампом. Якщо буде винесено обвинувальний вирок, то його направлять на розгляд до Сенату.

Тут вирок повинен зібрати 2/3 голосів і тільки після цього Трамп буде відсторонений від посади президента і в країні почнуть підготовку до виборів.

Крім того, у Сенату буде можливість призначити додаткове покарання Трампу, яке відповідатиме скоєним злочинам.

Однак зараз більшість в Сенаті у Республіканської партії, а це означає, що шанси на імпічмент президента досить малі.

До слова, Гіларі Клінтон заявила, що схвалює початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.