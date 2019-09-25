Фондові ринки США почали дешевшати після заяви про початок процедури імпічменту президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Під час торгів фондовий індекс S&P 500 впав на максимальне значення за місяць – 0,84%. Це сталося після заяви про початок розслідування за процедурою імпічменту президента США Дональда Трампа.

Також негативні результати показали Dow Jones (зниження на 0,53%) і Nasdaq (зниження на 1,46%).

Крім того, спостерігається зниження на азіатському фондовому ринку. Падають Shanghai Composite (0,64%), Hang Seng (1,15%) і Nikkei 225 (0,41%).

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Після заяви про імпічмент президента США почалося і падіння вартості нафти. Ціна Brent наразі становить $62,44 за барель.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що розпочато процедуру імпічменту президента Трампа.

Джерело: Investing