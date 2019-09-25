PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

МЗС Німеччини: Видання віз жителям ОРДЛО за паспортами РФ – фейк

Влада Німеччини спростувала інформацію про нібито видання віз жителям окупованих територій Донбасу з російськими паспортами.

Паспорт РФ

У МЗС Німеччини заявили, що не знають жодного випадку, коли б власники паспортів РФ із ОРДЛО отримали візи.

У дипломатичному відомстві нагадали, що жителі окупованих територій Донбасу можуть звернутися за українським паспортом та в’їхати на територію Німеччини без візи.

Читайте: Російські паспорти на Донбасі отримали понад 13 тис. осіб – Матіос

– Німеччина веде переговори на рівні ЄС щодо єдиного звернення з паспортами, виданими на сході України. Технічні деталі такої схеми ще належить уточнити, – сказали в МЗС ФРН.

Нагадаємо, 24 вересня ЗМІ повідомили, що в Німеччині видають візи жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей з паспортами РФ.

Джерело: Deutsche Welle

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Німеччина дає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами – ЗМІ
Німеччина дає візи жителям ОРДЛО з російськими паспортами – ЗМІ
З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців
З тюрем ОРЛО віддали 54 засуджених українців – Денісова
Транзит газа
Україна готова до складних газових переговорів з РФ – Гончарук
Укази про помилування росіян засекречені – Денісова
Укази про помилування росіян засекречені – Денісова
володимир зеленський
Рівна розмова двох президентів: як Зеленський і Путін домовлялися про обмін
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН: Обмін між Україною та РФ – крок на шляху до миру на Донбасі
Полонені моряки
У РФ назвали нову дату обміну. Сенцов є в списку – ЗМІ
Бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну (ФОТО)
Бойовики ОРДЛО налагодили експорт нелегальних сигарет в Європу через Україну (ФОТО)
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка