Влада Німеччини спростувала інформацію про нібито видання віз жителям окупованих територій Донбасу з російськими паспортами.

У МЗС Німеччини заявили, що не знають жодного випадку, коли б власники паспортів РФ із ОРДЛО отримали візи.

У дипломатичному відомстві нагадали, що жителі окупованих територій Донбасу можуть звернутися за українським паспортом та в’їхати на територію Німеччини без візи.

Читайте: Російські паспорти на Донбасі отримали понад 13 тис. осіб – Матіос

– Німеччина веде переговори на рівні ЄС щодо єдиного звернення з паспортами, виданими на сході України. Технічні деталі такої схеми ще належить уточнити, – сказали в МЗС ФРН.

Нагадаємо, 24 вересня ЗМІ повідомили, що в Німеччині видають візи жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей з паспортами РФ.