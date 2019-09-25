Президент США Дональд Трамп та низка інших осіб вирішили уїдливо прокоментувати виступ 16-річної активістки Ґрети Тунберґ.

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому було “приємно бачити” виступ 16-річної активістки Ґрети Тунберґ.

– Здається, вона дуже щаслива молода дівчина, яка з нетерпінням чекає світлого і прекрасного майбутнього. Так приємно бачити, – написав Трамп у Twitter.

Політичний аналітик Себастьян Горка дозволив собі сказати, що Тунберґ стала “жертвою маоїстського табору перевиховання”.

– Дорослих, що промили мізки цієї аутистки, треба звинуватити в жорстокому поводженні з дітьми, – написав Горка.

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Телеведучий Майкл Ноулз в ефірі телеканалу Fox назвав активістку психічно хворою шведською дитиною.

Оскільки дівчина дійсно страждає на синдром Аспергера, користувачі мережі назвали поведінку Ноулза ганебною.

До слова, у комітеті ООН вивчають можливість розгляду скарги Ґрети Тунберґ по суті.

Джерело: Sebastian Gorka DrG, Donald J. Trump