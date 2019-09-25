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Скаргу Ґрети Тунберґ вивчає комітет ООН з прав дитини

Експерти комітету ООН з прав дитини перевіряють, чи можливо розглянути скаргу на бездіяльність влади у боротьбі зі змінами клімату, подану 16-річною шведською активісткою Ґретою Тунберґ та ще 15 підлітками з різних країн. 

Ґрета Тунберґ

Представник управління Верховного комісара ООН сказав, що експерти вивчають можливість розгляду скарги Ґрети Тунберґ по суті.

Зазначається, що третій додатковий протокол до Конвенції ООН про права дитини дозволяє подання індивідуальних скарг, але після використання можливостей національних судових систем.

Винятки можливі, якщо справа стосується глобальної проблеми або ж її розгляд у національних судах буде довготривалим.

Читайте:  Ґрета Тунберґ: що відомо про дівчинку-активістку зі Швеції

Експерти комітету ООН з прав дитини проводять засідання тричі на рік у Женеві, проте їхні рішення носять лише рекомендаційний характер.

Нагадаємо, під час саміту Генасамблеї ООН Ґрета Тунберґ заявила, що своїми пустими обіцянками лідери багатьох країн вкрали її дитинство.

Фото: Greta Thunberg

Джерело: Deutsche Welle

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