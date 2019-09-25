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Це надзвичайна ситуація: Клінтон про імпічмент Трампу

Хілларі Клінтон схвалила початок процедури імпічменту американського президента Дональда Трампа.

Це надзвичайна ситуація: Клінтон про імпічмент Трампу

Колишній держсекретар США та екс-опонент Трампа Хілларі Клінтон підтримала ідею імпічменту президенту США.

– Я за те, щоб рухатися в бік імпічменту. Я не прийшла до цього рішення легко або швидко, але, на мій погляд, це надзвичайна ситуація, – сказала Клінтон.

Вона заявила, що Трамп намагався заручитися підтримкою президента України Володимира Зеленського, що послабити позиції колишнього віце-президента Джо Байдена в обмін на військову допомогу проти російського колеги Володимира Путіна.

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– Якщо це не порушення, яке тягне за собою імпічмент, то я не знаю, що це таке, – додала вона.

Нагадаємо, спікер Конгресу США Ненсі Пелосі в телезверненні заявила про початок процедури імпічменту президенту Дональду Трампу через ймовірний тиск на президента України Володимира Зеленського під час телефонної розмови.

Джерело: People

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