Президент США Дональд Трамп вважає, що свідчення анонімного інформатора щодо дзвінка президенту України Володимиру Зеленському є фальшивими.

Президент США Дональд Трамп назвав свідчення, через які проти нього запустили процедуру імпічменту, фальшивими.

Він заявив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським не чинив жодного тиску.

– Інформатор з інформацією із других рук? Ще одна фальшива новина! Подивіться, що було сказано під час дуже хорошого, без тиску, дзвінка, – написав Трамп.

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За його словами, не можна довіряти голові комітету з питань розвідки Палати представників Адаму Шиффу.

До слова, Міністерство юстиції США не побачило порушень у розмові Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Джерело: Дональд Трамп