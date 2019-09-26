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Кремль не заслуговує на довіру: НАТО відхилило пропозицію РФ про мораторій на ракети

У НАТО заявили, що запропонований Росією мораторій на розміщення ракет середньої і меншої дальності не заслуговує на довіру.

нато

Прес-секретар Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску сказала, що ініціатива Кремля не заслуговує на довіру.

Також у НАТО порадили Росії знищити ракети 9М729, що викликають претензії в Альянсу.

– Перед переговорами необхідно знищити ракети таким чином, щоб це можна було перевірити, – наголосили в НАТО.

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Раніше президент РФ Володимир Путін направив країнам-учасницям НАТО листи з пропозицією ввести мораторій на розміщення ракет середньої і меншої дальності.

Нагадаємо, Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили подальші кроки для розвитку відносин і практичної взаємодії України та НАТО.

Джерело: DW

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