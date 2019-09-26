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Помер екс-президент Франції Жак Ширак

На 87-му році життя помер колишній президент Франції Жак Ширак.

Помер екс-президент Франції Жак Ширак

У віці 86 років у сімейному колі помер колишній президент Франції Жак Ширак.

Жак Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі. В 1967 році він почав працювати в уряді Франції, а 1977 до 1995 року був мером столиці Франції.

У 1979 році Ширак став членом Європарламенту, проте за рік пішов у відставку.

Читайте: Помер фотограф Пітер Ліндберг

Крім того, з 1986 по 1988 рік він очолював уряд Франції.

Жак Ширак був президентом Франції дві каденції  з 1995 по 2007 рік.

Помер колишній президент Франції Жак Ширак

Раніше Факти ICTV писали, що  колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.

Джерело: АFP

Фото: Getty Images

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