На 87-му році життя помер колишній президент Франції Жак Ширак.
У віці 86 років у сімейному колі помер колишній президент Франції Жак Ширак.
Жак Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі. В 1967 році він почав працювати в уряді Франції, а 1977 до 1995 року був мером столиці Франції.
У 1979 році Ширак став членом Європарламенту, проте за рік пішов у відставку.
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Крім того, з 1986 по 1988 рік він очолював уряд Франції.
Жак Ширак був президентом Франції дві каденції – з 1995 по 2007 рік.
Помер колишній президент Франції Жак Ширак
Раніше Факти ICTV писали, що колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.
Джерело: АFP
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