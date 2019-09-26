Публікацію стенограми розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського не стали прямо коментувати у Європейській комісії, але нагадали про зобов’язання України.

Речник Єврокомісії коментуючи стенограму розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського нагадав, що підтримка, яку Європейський Союз надає Україні, ґрунтується на зобов’язаннях продовжувати шлях реформ.

Тому, якби Володимир Зеленський втручався у розслідування щодо Байдена, то такий крок президента був би розцінений як втручання у судову систему.

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Речник Єврокомісії також зауважив, що підтримка Європейським Союзом України є безпрецедентною. Він додав, що протягом останніх п’яти років ЄС виділив для України найбільший пакет підтримки в своїй історії.

За його словами, Євросоюз разом з європейськими фінансовими інституціями мобілізував більше €15 млрд євро грантів та запозичень на підтримку реформ, висунувши жорсткою умовою продовжувати прогрес.

Нагадаємо, 27 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа.