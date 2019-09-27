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Кремль сподівається, що стенограми розмов Путіна і Трампа залишаться секретними

У Кремлі сподіваються, що США і Росія не стануть публікувати стенограми розмов своїх президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

Кремль сподівається, що стенограми розмов Путіна і Трампа залишаться секретними

У Кремлі сподіваються, що відносини між США і Росією не дійдуть до того, що країни почнуть публікувати стенограми розмов президентів.

У Кремлі не хотіли б, щоб розмови між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним були опубліковані.

Так прес-секретар президента РФ Володимир Пєсков прокоментував публікацію стенограми переговорів між Трампом і українським лідером Володимиром Зеленським.

– Ми, звичайно, хотіли б сподіватися, що в наших двосторонніх відносинах, де і без того багато проблем, дуже серйозних, ми (до цього. – Ред.) не дійдемо, – заявив Пєсков.

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Прес-секретар Путіна також підкреслив, що конфіденційність переговорів між першими особами держав – звичайна практика.

Нагадаємо, Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася у липні 2019 року.

Джерело: РИА Новости

ФотоKremlin.ru

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