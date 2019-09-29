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Факти / Світ

Одна з найбільших демонстрацій – сім млн людей виступили на захист клімату

У світових акціях на захист клімату, що відбувалися 20 й 27 вересня, взяли участь щонайменше сім млн людей.

Одна з найбільших демонстрацій – сім млн людей виступили на захист клімату

Еко-активістка Ґрета Тунберґ повідомила, що це одна з наймасовіших демонстрацій в історії людства.

– Це неймовірно! Дякую всім, хто приєднався до кліматичних страйків, і особливо місцевим організаторам! Тиждень за майбутнє (#weekforfuture) — це одна з найбільших глобальних демонстрацій в історії! Це тільки початок, — написала вона.

Читайте:  Ґрета Тунберґ: що відомо про дівчинку-активістку зі Швеції

Нагадаємо, під час саміту Генасамблеї ООН Ґрета Тунберґ заявила, що своїми пустими обіцянками лідери багатьох країн вкрали її дитинство.

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