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У Китаї назавжди закрили перший аеропорт Пекіна

У Пекіні, Китай, закрили перший в місті аеропорт Наньюань, який пропрацював 109 років.

Аеропорт

Nanyuan вперше відкрився у 1910 році, коли Китаєм все ще правила династія Цін. Він пережив дві світові війни, громадянську війну в Китаї і становлення Китайської Народної Республіки в 1949 році.

China United Airlines KN5830 став останнім рейсом, який вилетів з цього аеропорту.

Nanyuan стане музеєм авіації, а всі його практичні функції будуть передані в аеропорт Дасін.

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Закриття пов’язано з відкриттям у Пекіні нового найбільшого аеропорту в світі Дасін.

Нагадаємо, новий аеропорт Пекіна Дасін офіційно відкрив президент Китаю Сі Цзіньпін.

Джерело: CNN

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