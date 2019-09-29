У Пекіні, Китай, закрили перший в місті аеропорт Наньюань, який пропрацював 109 років.

Nanyuan вперше відкрився у 1910 році, коли Китаєм все ще правила династія Цін. Він пережив дві світові війни, громадянську війну в Китаї і становлення Китайської Народної Республіки в 1949 році.

China United Airlines KN5830 став останнім рейсом, який вилетів з цього аеропорту.

Nanyuan стане музеєм авіації, а всі його практичні функції будуть передані в аеропорт Дасін.

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