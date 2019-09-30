Разом із українською делегацією країни Балтії бойкотуватимуть урочистості до 70-річчя створення Ради Європи.

Делегації Латвії, Литви, Грузії та Естонії спільно з Україною ухвалили рішення бойкотувати відкриття осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначив, що на консультації у Страсбурзі із колегами балтійської групи та Грузії ухвалили такі спільні рішення:

не брати участь в заходах з відзначення 70-річчя ПАРЄ;

не брати участь у відкритті осінньої сесії;

провести зустріч з французьким держсекретарем мадам Моншален;

після цієї зустрічі знову провести консультації про подальші спільні дії.

Про своє рішення не брати участь у відкритті сесії грузини повідомили ще до проведених консультацій.

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Також Гончаренко зазначив, що до Києва на консультації приїде президентський комітет ПАРЄ, до складу якого входять президент асамблеї та лідери політичних груп.

Нагадаємо, делегація України в ПАРЄ ухвалила рішення не подавати повноваження нової делегації на затвердження під час осінньої частини сесії з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року.