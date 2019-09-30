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Факти / Світ

Главу французького фонду звільнили через заклик убити Грету Тунберг

Уже екс-керівник Асоціації любителів Токійського палацу Бернар Шенбо закликав застрелити “божевільну” Грету Тунберг.

Ґрета Тунберґ

Президент Асоціації любителів Токійського палацу втратив посаду через свій пост у Facebook, у якому він закликав застрелити шведську екоактивістку Грету Тунберг.

У гнівливому повідомленні Бернар Шенбо заперечив проти зміни клімату і звинуватив “божевільну” Тунберг  у розпалі ненависті у суспільстві. Він також написав, що сподівається, що активістку хтось застрелить.

Національний музей Палац Токіо відхрестився від скандальної заяви Шенбо і повідомив про звільнення керівника фонду.

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Пізніше Шенбо вибачився за свій пост і зазначив, що “не закликає до вбивства Грети Тунберг”.

Нагадаємо, під час саміту Генасамблеї ООН Грета Тунберг заявила, що своїми пустими обіцянками лідери багатьох країн вкрали її дитинство.

Джерело: Le Parisien
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