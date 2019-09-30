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Грузія виступає проти відновлення права голосу Росії в ПАРЄ

Грузія заявляє про погрози зі сторони РФ, з якими стикаються Грузія і Україна через блокування російської делегації в асамблеї.

Парламент Грузії

Грузинська делегація на чолі з першим віце-спікером парламенту Тамарой Чугошвілі виступає проти надання Росії права голосу в ПАРЄ.

Грузія заявляє про погрози зі сторони РФ. Чугошвілі висловила свою солідарність з Україною.

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– Нам сумно, що більшість країн підтримали відновлення права голосу Росії. Ми не збираємося брати участь ні в яких урочистостях, ми будемо лише обговорювати проблеми, які приходять з Росії в нашу країну і Україну, – сказала вона.

Нагадаємо, делегація України в ПАРЄ ухвалила рішення не подавати повноваження нової делегації на затвердження під час осінньої частини сесії з 30 вересня до 4 жовтня 2019 року.

Джерело: Imedinews

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