У Норвегії помітили групи російських спецпризначенців, які проводили розвідку на території країни.

На території Норвегії були помічені групи російських військ, які збирали інформацію про місцевість і ключові об’єкти критичної інфраструктури країни.

Джерела в галузі оборони та розвідка з трьох країн НАТО повідомили, що спецпризначенці РФ працювали як на території острова Шпіцберген, так і на материковій частині Норвегії.

Інформація у тому числі заснована на фотографіях з американських літаків-розвідників.

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Міноборони Норвегії поки утримується від коментарів щодо появи військових РФ.

Зі свого боку посольство РФ у Норвегії назвало фейком і грубою провокацією інформацію про дії російського спецназу на Шпіцбергені.

Як відомо, у Баренцевому морі тривають навчання російської армії.

Нагадаємо, у серпні британські винищувачі перехопили п’ять російських військових літаків над Балтійським морем.

Джерело: AldriMer