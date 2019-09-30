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Шварценеггер надасть Ґреті Тунберґ Tesla Model 3

Для поїздок на території США і Канади активістці Ґреті Тунберґ нададуть електрокар Tesla Model 3.

Шварценеггер і Тунберґ

Відомий актор Арнольд Шварценеггер потурбувався про те, аби активістка Ґрета Тунберґ, яка закликає звернути увагу на зміни клімату, отримала електрокар Tesla Model 3.

Це дозволить їй без проблем їздити на різноманітні події на території США і Канади і не турбуватися про шкідливі викиди в атмосферу.

Раніше Тунберґ користувалася парусним човном для поїздок. Таким чином вона намагається зменшити кількість викидів вуглекислого газу.

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Останнім часом Шварценеггер став підтримувати перехід на електрокари, які не сприяють зміні клімату.

До слова, президента Асоціації любителів Токійського палацу Бернара Шенбо звільнили через заклик застрелити Ґрету Тунберґ.

Джерело: The Driven

Фото: Арнольд Шварценеггер

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