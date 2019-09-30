Публікація стенограм розмов Володимира Путіна та Дональда Трампа можлива, але лише за обопільної згоди сторін, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

У Кремлі сказали, що готові опублікувати стенограму розмови президентів РФ та США за однієї умови.

– Що стосується стенограм розмов, то, звичайно, якоюсь мірою їх публікація можлива лише за взаємною згодою сторін, – сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заклик демократів США до Трампа опублікувати повністю його переговори з Путіним.

За його словами, дипломатична практика подібні публікації не передбачає, але, якщо США подаватимут такі сигнали, РФ готова їх обговорювати.

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Водночас кілька днів тому Пєсков висловив сподівання, що відносини між США і Росією не дійдуть до того, що країни почнуть публікувати стенограми розмов президентів.

Нагадаємо, Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського і Трампа, яка відбулася у липні 2019 року.

Фото: Kremlin.ru