PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В секс-шопі Венеції під час перегляду порно помер пенсіонер

В італійській Венеції 60-річний чоловік помер під час перегляду фільму в секс-шопі.

Пенсіонер

60-річний чоловік, який подорожував Італією на велосипеді, вирішив зайти в секс-шоп у Венеції, щоб подивитися фільм для дорослих.

Він орендував для цього окрему кімнату на 15 хвилин за €5. Через 30 хвилин пенсіонер не з’явився, і працівники секс-шопу самостійно відкрили двері, щоб вивести відвідувача з кімнати.

Виявилося, що пенсіонер помер під час перегляду фільму. Його знайшли лежачим без свідомості на підлозі кімнати, співробітники магазину одразу викликали швидку.

Читайте: Запропонували підвезти: на Харківщині двоє чоловіків зґвалтували 16-річну дівчину

Медики лише констатували смерть чоловіка і відвезли його тіло в найближчий морг.

– Ми розслідуємо обставини, які пов’язані зі смертю британського велосипедиста на території місцевого магазину, – розповів речник поліції.

До слова, французький суд визнав нещасним випадком смерть чоловіка під час сексу у відрядженні.

Джерело: The Sun

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Джованни Малаго - президент НОК Италии
Президент НОК Італії заявив, що симуляція в футболі гірше за расизм
В Італії за паркування біля церкви можна розрахуватися молитвою – як це працює
В Італії за паркування біля церкви можна розрахуватися молитвою – як це працює
Нафта
Чи зростуть ціни на бензин через пожежі на НПЗ Саудівської Аравії та Італії
Прем’єра Італії переобрали на новий термін: Кремль залишився ні з чим
Прем’єра Італії переобрали на новий термін: Кремль залишився ні з чим
3 дні в Європі: в Рим на вихідні за €400
3 дні в Європі: в Рим на вихідні за €400
Олимпиада факел и прапор
Італію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 та відібрати ОІ-2026
SkyUp
SkyUp відкриє новий рейс із Києва до Турина: дата і вартість квитків
Дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях
Дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка