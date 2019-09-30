В італійській Венеції 60-річний чоловік помер під час перегляду фільму в секс-шопі.

60-річний чоловік, який подорожував Італією на велосипеді, вирішив зайти в секс-шоп у Венеції, щоб подивитися фільм для дорослих.

Він орендував для цього окрему кімнату на 15 хвилин за €5. Через 30 хвилин пенсіонер не з’явився, і працівники секс-шопу самостійно відкрили двері, щоб вивести відвідувача з кімнати.

Виявилося, що пенсіонер помер під час перегляду фільму. Його знайшли лежачим без свідомості на підлозі кімнати, співробітники магазину одразу викликали швидку.

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Медики лише констатували смерть чоловіка і відвезли його тіло в найближчий морг.

– Ми розслідуємо обставини, які пов’язані зі смертю британського велосипедиста на території місцевого магазину, – розповів речник поліції.

До слова, французький суд визнав нещасним випадком смерть чоловіка під час сексу у відрядженні.