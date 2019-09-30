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Жака Ширака поховали в Парижі

У Парижі на кладовищі Монпарнас поховали колишнього президента Франції Жака Ширака.

Жака Ширака поховали в Парижі

У Парижі пройшла церемонія прощання і похорони екс-президента Франції Жака Ширака. Його поховали поряд з його дочкою Лоранс, яка померла у 2016 році.

Понеділок у Франції оголошено днем ​​національної жалоби.

Читайте: Чим запам’ятався Жак Ширак – біографія екс-президента Франції

У соборі Сен-Сюльпіс у Парижі пройшло урочисте богослужіння. На церемонії був присутній президент Франції Еммануель Макрон та багато світових лідерів.

Нагадаємо, 26 вересня у віці 86 років помер Жак Ширак, який був президентом Франції з 1995 до 2007 року.

Фото: Getty Images

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