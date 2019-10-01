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Зміни неминучі: Гурієв про Росію через 10 років

Відомий російський економіст Сергій Гурієв в інтерв’ю Юрію Дудю розповів, що буде з Росією через 10 років.

Зміни неминучі: Гурієв про Росію через 10 років

Сергій Гурієв дав інтерв’ю Юрію Дудю, у рамках якого відповів, що буде з економікою Росії у найближчі роки.

Довідка. Сергій Гурієв – російський економіст, який живе зараз у Парижі. Він у минулому ректор Російської економічної школи і головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку. Має ступінь доктора економічних наук і кандидата фізико-математичних наук.

В інтерв’ю Юрію Дудю економіст заявив, що у найближче десятиліття зміни в Росії неминучі.

– Прямо зараз економіка перебуває у стагнації. Вона зростає, але дуже повільно, – заявив він.

Гурієв вважає, що поєднання системної економічної кризи, падіння рівня довіри населення до влади і можливого падіння цін на нафту може призвести до політичної кризи.

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Про Володимира Путіна він сказав наступне:

– Чим довше недемократичні лідери залишаються у владі, тим небезпечніше це для них самих.

До речі, рада Європейського Союзу продовжила економічні санкції проти Росії до 31 січня 2020 року.

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