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Американка в зоопарку залізла у вольєр подражнити лева

У США жінка уникла травм після того, як залізла у вольєр до левів.

Американка в зоопарку залізла у вольєр подражнити лева

Минулого тижня у зоопарку в Нью-Йорку жінка перелізла через захисний бар’єр у вольєр до левів.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як вона стоїть у небезпечній близькості від однієї з тварин.

Неясно, як довго жінка залишалася у вольєрі, але відомо, що ніхто не постраждав.

Читайте: Знайди на фото леопарда – нова візуальна загадка в мережі

У зоопарку назвали інцидент порушенням і написали заяву на жінку до поліції.

 

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Публикация от Real Sobrino (@realsobrino)

Як повідомлялося, в іншому зоопарку в США ягуар напав на відвідувачку, яка вирішила зробити селфі біля його вольєру.

Джерело: Today

Фотоrealsobrino

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