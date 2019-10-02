У Нью-Йорку за вживання словосполучення “нелегальний приїжджий” ввели штрафи у розмірі до $250 тис.

У Нью-Йорку за вживання словосполучень, які можуть образити або принизити людину, будуть штрафувати. До них належать “нелегальний приїжджий” (illegal alien), “нелегали” (illegals). Сума стягнень може доходити до $250 тис.

Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, яка оголосила боротьбу проти ксенофобії і дискримінації за національною або расовою ознакою.

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Комісія Нью-Йорка з прав людини випустила інструкцію проти цих явищ з 29 сторінок. У ньому наводяться деякі гіпотетичні приклади обмеження трудових прав:

прораб не дозволяє приїжджим робочим робити перерву і погрожує, що якщо вони скаржитимуться – їх виженуть;

роботодавець не дозволяє працівнику піти на лікарняний;

готель забороняє латиноамериканським покоївкам і прибиральникам розмовляти між собою іспанською, оскільки це нібито ображає постояльців.

До речі, у Нідерландах у передмісті Гааги поліція оштрафувала 13 осіб за ночівлю на пляжі.