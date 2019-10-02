PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Штраф до $250 тисяч! За слово “нелегал” у Нью-Йорку каратимуть

У Нью-Йорку за вживання словосполучення “нелегальний приїжджий” ввели штрафи у розмірі до $250 тис.

Штраф до $250 тисяч! За слово “нелегал” у Нью-Йорку каратимуть

У Нью-Йорку за вживання словосполучень, які можуть образити або принизити людину, будуть штрафувати. До них належать “нелегальний приїжджий” (illegal alien), “нелегали” (illegals). Сума стягнень може доходити до $250 тис.

Таке рішення ухвалила влада Нью-Йорка, яка оголосила боротьбу проти ксенофобії і дискримінації за національною або расовою ознакою.

Читайте: 130 тис. грн за лося. Браконьєрів каратимуть гігантськими штрафами

Комісія Нью-Йорка з прав людини випустила інструкцію проти цих явищ з 29 сторінок. У ньому наводяться деякі гіпотетичні приклади обмеження трудових прав:

  • прораб не дозволяє приїжджим робочим робити перерву і погрожує, що якщо вони скаржитимуться – їх виженуть;
  • роботодавець не дозволяє працівнику піти на лікарняний;
  • готель забороняє латиноамериканським покоївкам і прибиральникам розмовляти між собою іспанською, оскільки це нібито ображає постояльців.

До речі, у Нідерландах у передмісті Гааги поліція оштрафувала 13 осіб за ночівлю на пляжі.

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп звинуватив демократів у спробі путчу
Трамп звинуватив демократів у спробі путчу
Конгрес США схвалив продаж ракетних комплексів Javelin Україні – Bloomberg
Конгрес США схвалив продаж ракетних комплексів Javelin Україні – Bloomberg
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
Що у США думають про Україну на тлі скандалу щодо стенограми розмови президентів
У США білка “притягла” жінку на допомогу своєму дитинчаті
У США білка “притягла” жінку на допомогу своєму дитинчаті
Через скандал з Трампом Україна може втратити міжнародну підтримку – Forbes
Через скандал з Трампом Україна може втратити міжнародну підтримку – Forbes
Зеленський планує офіційний візит у США
Зеленський планує офіційний візит у США
Іран
Іран звинуватив уряд США в початку кібервійни
Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США
Засекречені стенограми: як розмова Трампа із Зеленським змінила хід історії в США
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка