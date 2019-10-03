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Факти / Світ

Країни ЄС отримали інструкцію щодо видавання віз жителям ОРДЛО

Держави-члени Європейського Союзу і країни Шенгенської зони отримали інструкцію, як розпізнавати незаконні російські паспорти жителів ОРДЛО.

Паспорт РФ

Країни ЄС і Шенгенської зони під час видавання візи зможуть розпізнавати незаконні російські паспорти жителів Донбасу, користуючись інструкцією.

У ній пояснено, як обробляти заяви на отримання візи жителями тимчасово окупованих районів Донбасу з російськими паспортами.

Крім того, в інструкції прописано, яким чином консульствам встановити фактичне місце проживання власників російських паспортів.

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До слова, раніше з’явилася інформація про те, що у Німеччині ставлять візи жителям окупованих районів Донецької та Луганської областей в паспорти, видані Росією.

Пізніше МЗС Німеччини цю інформацію спростувало.

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