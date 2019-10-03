Президент США Дональд Трамп заявив, що влітку заблокував військову допомогу Україні через високий рівень корупції.
На прес-конференції з фінським президентом Трамп заявив, що заблокував допомогу Україні через високий рівень корупції. Цим він хотів змусити Євросоюз надавати більше допомоги.
– Україна до Зеленського була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі.
І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована, – сказав Трамп.
Він пояснив, що розблокував військову допомогу Україні через особисте прохання сенатора Республіканської партії Роба Портмана.
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Трамп додав, що країни Європи повинні допомагати Україні більше, ніж США.
– Україна допомагає Європі, і європейці повинні допомагати Україні. Вона, як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна.
І країни Європи повинні платити більше, ніж ми, – сказав він.
Раніше колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.
Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.