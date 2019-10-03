Президент США Дональд Трамп заявив, що влітку заблокував військову допомогу Україні через високий рівень корупції.

На прес-конференції з фінським президентом Трамп заявив, що заблокував допомогу Україні через високий рівень корупції. Цим він хотів змусити Євросоюз надавати більше допомоги.

– Україна до Зеленського була відома вражаючою корупцією. Вражаючою. Більше, ніж в будь-якій країні світу. Фактично вона вважалася однією з найбільш корумпованих країн у світі. І мені не подобається давати гроші країні, яка настільки корумпована, – сказав Трамп.

Він пояснив, що розблокував військову допомогу Україні через особисте прохання сенатора Республіканської партії Роба Портмана.

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Трамп додав, що країни Європи повинні допомагати Україні більше, ніж США.

– Україна допомагає Європі, і європейці повинні допомагати Україні. Вона, як стіна між Росією і Європою: велика, біла прекрасна стіна. І країни Європи повинні платити більше, ніж ми, – сказав він.

Раніше колишній віце-президент США Джо Байден заявив, що Трамп використовує вплив і ресурси США для тиску на Україну, змушуючи її порушувати верховенство права і сподіваючись витягти з цього політичну вигоду.

Трамп заявив, що не обговорював нічого протизаконного під час розмови з Зеленським.