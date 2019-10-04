Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав введення безвізового режиму для Польщі.

Президент США Дональд Трамп особисто підтвердив, що США запросять Польщу в програму візових винятків.

Тому відтепер жителі Польщі отримають право в’їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.

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До слова, Дональд Трамп пообіцяв ввести безвізовий режим для Польщі ще під час зустрічі з Анджеєм Дудою в червні.

Крім того, відсоток відмов у візових зверненнях в консульстві США в Польщі знизився до 3%, що є необхідною умовою для відповідності безвізовій програмі США.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Україна планує підписати безвіз з 14 країнами.