Президент США Дональд Трамп повідомив, що підписав введення безвізового режиму для Польщі.
Президент США Дональд Трамп особисто підтвердив, що США запросять Польщу в програму візових винятків.
Тому відтепер жителі Польщі отримають право в’їзду до Сполучених Штатів з метою бізнесу або туризму до 90 днів без візи.
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До слова, Дональд Трамп пообіцяв ввести безвізовий режим для Польщі ще під час зустрічі з Анджеєм Дудою в червні.
Крім того, відсоток відмов у візових зверненнях в консульстві США в Польщі знизився до 3%, що є необхідною умовою для відповідності безвізовій програмі США.
До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що Україна планує підписати безвіз з 14 країнами.
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