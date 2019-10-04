Італія склала список країн, мігрантам з яких буде важко здобути право на притулок.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо під час прес-конференції представив список “безпечних країн”.

– Мігрантів з цих країн вважатимуть такими, що не мають права на захист, і депортують, якщо вони не зможуть надати докази того, що їхні життя дійсно перебувають під загрозою, – заявив міністр юстиції Італії Альфредо Бонафеде.

Читайте: Країни G20 не надаватимуть політичний притулок обвинуваченим у корупції

У цьому списку є 13 країн, серед них – Україна, Сербія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія, Чорногорія, Сенегал, Кабо-Верде, Гана, Косово, Алжир, Марокко і Туніс.

Нагадаємо, Чехія внесла Україну до списку безпечних країн. Тепер українці не зможуть отримати там притулок.