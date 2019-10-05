Перспектива проведення саміту нормандської четвірки проясниться після того, як СММ ОБСЄ підтвердить розведення сил у Петровському і Золотому.

Представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич повідомив, що Росія бачить зрушення у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Він також зазначив, що ще однією умовою проведення зустрічі є імплементація формули Штайнмаєра в законодавство України.

Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням тексту формули у контактній групі не вичерпуються всі необхідні поправки, пов’язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі, – сказав Лукашевич.

Читайте: Червоні лінії у нормандському форматі: на що не піде Зеленський

Саме виконання цих доручень відкриває шлях до саміту нормандської четвірки.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував зустріч у нормандському форматі.

Джерело: МЗС Росії