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Факти / Світ / Росія

Росія назвала ще одну умову для проведення зустрічі у нормандському форматі

Перспектива проведення саміту нормандської четвірки проясниться після того, як СММ ОБСЄ підтвердить розведення сил у Петровському і Золотому.

мзс росії

Представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич повідомив, що Росія бачить зрушення у процесі врегулювання ситуації на Донбасі.

Він також зазначив, що ще однією умовою проведення зустрічі є імплементація формули Штайнмаєра в законодавство України.

Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням тексту формули у контактній групі не вичерпуються всі необхідні поправки, пов’язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі, – сказав Лукашевич.

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Саме виконання цих доручень відкриває шлях до саміту нормандської четвірки.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко анонсував зустріч у нормандському форматі.

Джерело: МЗС Росії

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