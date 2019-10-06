Другий інформатор розповів розвідці США про деталі телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Адвокат Майкл Зейд повідомив, що другий свідок розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським дав свідчення.

Інформатор є співробітником розвідки і також має дані з першоджерела щодо заяв, які були зроблені в скарзі першого свідка.

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Другий інформатор вже поговорив з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США Майклом Аткінсоном.

Нагадаємо, один з головних радників віце-президента США Майка Пенса з національної безпеки Кіт Келлог був присутній під час телефонної розмови Трампа і Зеленського.