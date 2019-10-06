PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Другий свідок розмови Трампа з Зеленським дав показання

Другий інформатор розповів розвідці США про деталі телефонної розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Другий свідок розмови Трампа з Зеленським дав показання

Адвокат Майкл Зейд повідомив, що другий свідок розмови президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським дав свідчення.

Інформатор є співробітником розвідки і також має дані з першоджерела щодо заяв, які були зроблені в скарзі першого свідка.

Читайте: Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою

Другий інформатор вже поговорив з генеральним інспектором розвідувального співтовариства США Майклом Аткінсоном.

Нагадаємо, один з головних радників віце-президента США Майка Пенса з національної безпеки Кіт Келлог був присутній під час телефонної розмови Трампа і Зеленського.

Джерело: ABC News

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський
Трамп не висував вимоги в обмін на зустріч – Зеленський
Віза США
США не дозволятиме в’їзд іммігрантам без медичного страхування
Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
Трамп не хотів проводити телефонну розмову із Зеленським – ЗМІ
володимир зеленський
Розведення військ і безпека на Донбасі – Зеленський провів зустріч з силовиками
Володимир Зеленський
Після звернення Зеленського НАБУ зареєструвало понад 1,7 тис. справ
Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою
Імпічмент Трампу: Білий дім звернеться до Палати представників з вимогою
Олімпійські ігри
Можемо поборотися: Лукашенко про Олімпійські ігри в Україні та Білорусі
шаройко
Журналіст Шаройко помилуваний і вже в Україні – Зеленський
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка