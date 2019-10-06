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США не дозволятиме в’їзд іммігрантам без медичного страхування

Законним іммігрантам, які не зможуть дозволити собі медичне страхування, відмовлятимуть у в’їзді в США.

Віза США

З 3 листопада в США почне діяти правило, згідно з яким іммігранти повинні протягом 30 днів придбати медичне страхування або підтвердити засоби, за допомогою яких вони зможуть оплатити своє лікування.

Президент США Дональд Трамп вважає, що медична галузь країни зазнає значних збитків через незастрахованих людей, яким надають безкоштовні послуги.

– Іммігранти, які прибувають в нашу країну не повинні далі обтяжувати нашу систему охорони здоров’я та американських платників податків, збільшуючи витрати, – свідчить текст заяви американського президента.

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Правило не поширюватиметься на біженців і людей, які шукають притулок в США.

Екс-радник Трампа з імміграційної політики Даг Ренд вважає, що відповідне рішення можуть оскаржити в суді.

До слова, Дональд Трамп підтвердив інформацію про те, що для Польщі введуть безвізовий режим.

Джерело: Білий дім

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