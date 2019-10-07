До американських теленовин кілька тижнів тому просочилася цікава інформація – начебто неподалік Вашингтона під прикриттям ЦРУ мешкає російський чиновник-втікач. Навіть продемонстрували його будинок у місті Меріленд штату Вірджинія.

Щойно про це повідомили у ЗМІ, як власник розкішного маєтку на 700 квадратних метрів переїхав. Раптом спливло й ім’я – Олег Смоленков. Та ключове те, що Смоленков входив у коло особистого доступу до президента Володимира Путіна.

Російське МЗС прореагувало миттєво: такий чиновник дійсно працював, утім аж настільки важливим функціонером, яким його представили західні ЗМІ, ніколи не був. Просто другорядний клерк.

Родина Смоленкових начебто зникла у 2017-му році під час відпочинку в Чорногорії. Тоді слідчий комітет Росії порушив справу за статтею Вбивство. Аж доки у 2018-му в США не з’явилась компанія під назвою Олег Смоленков та Антоніна Смоленков. Саме ця компанія і придбала розкішний маєток.

Про те, яку саме роботу у Кремлі виконував Смоленков, конкретики майже немає. Відомо, що він був дійсним державним радником 3-го класу, курував питання зовнішньої політики, в першу чергу – американський напрямок.

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Як же ЦРУ переправило родину Смоленкова до США? Усе було так: Смоленков зібрався на відпочинок разом із дружиною і трьома дітьми. Чорногорія – ідеальний варіант. У місті Тіват вони сіли на яхту, вийшли в Адріатичне море та причалили до берегів Італії. Там родину Смоленкових вже зустріли американські спецслужби і посадили на літак до США.

Навряд чи ЦРУ влаштувало таку дорогу акцію заради другорядного клерка-втікача.

Вибори президента США Дональда Трампа та версія про втручання в них Росії – це була топ-новина у США. За розповсюдженою версією, начебто Дональд Трамп міг розповісти Путіну, що має інформацію з його оточення, що в свою чергу могло створити ризик викриття крота.

Історія шпигунства знає багато прикладів великих кротів – це і Анна Чапман, яка створювала медові пастки для оточення Барака Обами. Це і Гюнтер Гійом – агент Штазі, який став радником канцлера ФРН Віллі Брандта. Його провал був причиною відставки Брандта з поста канцлера.

Карел Кьохер, агент Чехословацької служби безпеки, який зміг під легендою влаштуватися до ЦРУ, і навіть ввійшов у контакт із радником президента США Збігневом Бжезінським. У 1986-му Кьохера разом із дружиною обміняли на мосту Глініке між західним Берліном та Потсдамом.

Утім, далеко не всі долі агентів складалися щасливо. Олег Піньковський – полковник ГРУ СРСР, який співпрацював одразу із британською Мі-6 та ЦРУ. За однією з версій, таємні відомості, які передав на захід Пінковський, завдали величезних збитків оборонній системі СРСР, натомість врятували світ від можливої Третьої світової. Хоча, оспіваний майже як Джеймс Бонд, Піньковський був розкритий надто просто – суд був нетривалим, вирок – смертна кара.

Так само, як Піньковський у 60-х, Смоленков у 2019-му для Кремля – зрадник №1. До того ж, незадовго до зникнення родини Смоленкових, навесні 2017-го у США був знайдений мертвим Олександр Лесін – колишній медіамагнат, соратник Путіна та засновник пропагандиського каналу Russia Today. Начебто Лесін виїхав у США після конфлікту із близьким оточенням Володимира Путіна і саме збирався давати свідчення ФБР. Його оселили у готелі, де одного ранку його знайшли мертвим.

Очевидно, Смоленков не став чекати, коли у його двері постукають Петров та Боширов, або намажуть Новічком, і швидко спакував валізи та змінив місце проживання у США. Враховуючи останні тенденції та почерк замовних вбивств за участі ГРУ та ФСБ – смерть Олександра Литвиненко, теракт у Солсбері – можна збагнути, що імовірно наступним може стати саме втікач-радник третього рангу Смоленков. І чи зможе його захистити програма захисту свідків у Сполучених Штатах.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що МЗС Швеції запідозрило російського дипломата у шпигунстві.