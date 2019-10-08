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Лукашенко назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав сторонами конфлікту на Донбасі Росію та Україну.

олександр лукашенко

Президент Білорусі вперше назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі. Але він повторив російський дискрус про прямий діалог з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”.

І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників “ЛНР” і “ДНР”  невизнаних. Але це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони Україна та РФ вплуталися в розгляд цього конфлікту і ухвалювали рішення, – сказав Лукашенко.

Читайте: Лукашенко назвав Україну Росією – реакція Зеленського

Олександр Лукашенко переконаний, що як тільки Росія та Україна почнуть розбиратися у цьому конфлікті, то в питанні безпеки з’явиться прогрес.

Тоді будуть зрушення і за 400 км кордону Росії та України, і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і так далі, – додав Лукашенко.

Президент Білорусі також додав, що не можна дорікати Володимиру Зеленському у тому, що він не намагається вирішити цю проблему.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Захід залишив Зеленського сам на сам з війною на Донбасі.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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