Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав сторонами конфлікту на Донбасі Росію та Україну.

Президент Білорусі вперше назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі. Але він повторив російський дискрус про прямий діалог з бойовиками “ДНР” і “ЛНР”.

І не треба після мене говорити, що це не конфлікт Росії та України. Так, не треба ігнорувати керівників “ЛНР” і “ДНР” невизнаних. Але це питання домовленостей. Головне, щоб головні сторони Україна та РФ вплуталися в розгляд цього конфлікту і ухвалювали рішення, – сказав Лукашенко.

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Олександр Лукашенко переконаний, що як тільки Росія та Україна почнуть розбиратися у цьому конфлікті, то в питанні безпеки з’явиться прогрес.

Тоді будуть зрушення і за 400 км кордону Росії та України, і проведення там виборів, і створення якоїсь міліції і так далі, – додав Лукашенко.

Президент Білорусі також додав, що не можна дорікати Володимиру Зеленському у тому, що він не намагається вирішити цю проблему.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що Захід залишив Зеленського сам на сам з війною на Донбасі.