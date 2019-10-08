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Факти / Світ / Росія

Пєсков відповів Пристайку про зустріч у нормандському форматі

Росія виступає за проведення зустрічі у нормандському форматі, але вважає, що його потрібно підготувати належним чином.

Дмитро Пєсков

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль зацікавлений у тому, щоб відбулася зустріч лідерів країн нормандської четвірки.

Він додав, що зараз зустріч готують представники президентів і одночасно вносяться різноманітні ідеї, щоб наповнити переговори змістом і надати їм результативності.

– Зустріч повинна бути підготовлена, аби бути результативною, – сказав Пєсков.

Читайте: Росія назвала ще одну умову для проведення зустрічі у нормандському форматі

Прес-секретар президента РФ додав, що Кремль не підтримує ідею щодо участі США у зустрічі в нормандському форматі.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що Росія ставить нові умови на переговорах у Мінську, оскільки не зацікавлена у зустрічі в нормандському форматі.

Джерело: ТАСС

Фото: Dreamstime

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