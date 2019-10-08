Президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав Європу вдаватися до більш рішучих дій, щоб припинити війну на Донбасі.

За словами Олександра Лукашенка, президента Володимира Зеленського навантажили страшним вантажем і залишили сам на сам з проблемами.

І зі Сходу, і з Заходу тільки камені кидають в цю молоду людину. Так прокиньтеся ви, врешті-решт. Війна не тільки в Україні, війна в нашому домі, і вирішувати цю проблему нам, – сказав Лукашенко під час форуму Мінський діалог.

На його думку, нормандська четвірка мала би зібратися вже давно, щоб щось вирішити.

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Олександр Лукашенко також додав, те, що відбувається в Києві показує, що на Заході без розбору використовують певні сили цей процес, щоб взагалі притиснути нову владу і нового президента.

І Європа мовчить. Ви знаєте, про кого я говорю, – додав він.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, навіщо Лукашенку миротворці на кордоні України і Росії.