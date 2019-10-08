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Факти / Світ

Зростання світової економіки сповільнилося, є загроза дефолту – голова МВФ

Новий директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва розповіла, що через рекордне уповільнення зростання світової економіки може загрожувати дефолтом.

Зростання світової економіки сповільнилося, є загроза дефолту – голова МВФ

У 2019 році  зростання світової економіки уповійльнилося, що створює загрозу дефолту.

– Два роки тому світова економіка перебувала на етапі синхронного підйому. Сьогодні велика частина світової економіки рухається синхронно, але, на жаль, на цей раз зростання сповільнюється. Це масштабне уповільнення темпів означає, що зростання в цьому році знизиться до найнижчого рівня з початку десятиліття, – заявила голова МВФ Крісталіна Георгієва.

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Вона додала, що у випадку серйозного спаду корпоративний борг, пов’язаний з ризиком дефолту, підвищиться до $19 трлн, а це майже 40% сукупного боргу в восьми провідних економіках.

Причиною спаду світової економіки вона називає торговельні війни.

Раніше Факти ICTV писали, що за зобов’язаннями перед Міжнародним валютним фондом у вересні України погасила $560,9 млн боргу.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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