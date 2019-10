Туреччина почала військову операцію в Сирії. Вона отримала назву Джерело миру.

За словами Ердогана, операція спрямована на боротьбу з терористичною “Ісламським державою” і курдськими формуваннями в районі південного кордону Туреччини.

The Turkish Armed Forces, together with the Syrian National Army, just launched #OperationPeaceSpring against PKK/YPG and Daesh terrorists in northern Syria. Our mission is to prevent the creation of a terror corridor across our southern border, and to bring peace to the area.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 9, 2019