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Ердоган оголосив про початок операції ЗС Туреччини в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нової військової операції ЗС Туреччини в Сирії під назвою Джерело миру.

Ердоган оголосив про початок операції ЗС Туреччини в Сирії

Туреччина почала військову операцію в Сирії. Вона отримала назву Джерело миру.

За словами Ердогана, операція спрямована на боротьбу з терористичною “Ісламським державою” і курдськими формуваннями в районі південного кордону Туреччини.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня війська Туреччини увійшли на територію Сирії.

Фото: Dreamstime

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