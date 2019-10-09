Повністю секретний підрозділ ГРУ Генштабу Росії діє у Європі щонайменше десять років.

Розвідка щонайменше чотирьох країн виявила надсекретний підрозділ ГРУ Генштабу Росії, діяльність якого спрямована на дестабілізацією ситуації в Європі.

Група під умовною назвою “частина 29155” діє принаймні десять років і причетна до дестабілізації в Молдові, отруєння торговця зброєю в Болгарії, спроби перевороту в Чорногорії та отруєння Новачком екс-ГРУвця Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії.

При цьому спецслужби країн не можуть спрогнозувати наступну мішень російських агентів.

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У ЗМІ бачать у діяльності секретного підрозділу почерк гібридної війни, яку веде Володимир Путін проти Заходу. Вона поєднує пропаганду, хакерські атаки та дезінформацію, а також відкрите військове протистояння.

За даними New York Times – діяльність групи поєднує пропаганду, хакерські атаки та дезінформацію

Нагадаємо, у Норвегії помітили групи російських спецпризначенців, які проводили розвідку на території країни.

Джерело: New York Times