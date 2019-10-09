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Факти / Світ

У американця через ліки виросли груди. Він подав до суду і виграв $8 млрд

В американському штаті Філадельфія чоловікові, який постраждав через побічний ефект ліків, вдалося відсудити у компанії $8 млрд.

У американця через ліки виросли груди. Він подав до суду і виграв $8 млрд

У США житель Меріленду, який постраждав від побічного ефекту ліків, подав до суду на компанію Johnson & Johnson.

Він упродовж п’яти років, а саме з 2003-2008 року, приймав препарат Рісперал, який призначають під час лікування шизофренії та біполярного розладу. Лікування викликало у нього гінекомастію – збільшення молочних залоз.

Він вважає, що у Johnson & Johnson знали про негативні побічні ефекти препарату, але не попередили належним чином лікарів і споживачів.

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У 2015 році суд виніс рішення щодо цієї справи, але тоді компенсація склала всього лише $680 тис. Чоловіка це не влаштувало, і він оскаржив рішення. У вересні 2019 року позивач виграв справу, і суд зобов’язав компанію виплатити компенсацію у розмірі $8 млрд.

В Johnson & Johnson назвали рішення суду “необгрунтованим”, а призначену суму “абсолютно неспівмірною” з початковою компенсацією. Компанія має намір оскаржити рішення і розраховує, що вирок буде скасований.

Проти Johnson & Johnson подано ще 13 тис. аналогічних позовів.

До речі, студент відсудив у водія 90 тис. грн моральної компенсації за те, що той наїхав йому на ногу.

Джерело: The Wall Street Journal

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