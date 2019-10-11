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Факти / Світ

Йованович звільнили через відмову тиснути на Україну у справі Байдена – АР

Американські ЗМІ пишуть, що посла США Марі Йованович звільнили через відмову тиснути на українських посадовців у справі Байдена.

Йованович звільнили через відмову тиснути на Україну у справі Байдена – АР

Екс-посол Марі Йованович почала наполягати, аби особистий адвокат президента США Руді Джуліані передав запит українським чиновникам щодо проведення розслідувань в Україні у справі щодо сина екс-віце-президента США Джо Байдена – Гантера згідно з офіційними протоколами.

Йованович відмовилася робити ці неофіційні речі.

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11 жовтня вона повинна дати свідчення в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Білий дім наполягає на тому, що співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням.

Раніше Факти ICTV писали, що у травні США відкликали посла в Україні Марі Йованович.

Джерело: AP

Фото: УНІАН

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