Американські ЗМІ пишуть, що посла США Марі Йованович звільнили через відмову тиснути на українських посадовців у справі Байдена.

Екс-посол Марі Йованович почала наполягати, аби особистий адвокат президента США Руді Джуліані передав запит українським чиновникам щодо проведення розслідувань в Україні у справі щодо сина екс-віце-президента США Джо Байдена – Гантера згідно з офіційними протоколами.

Йованович відмовилася робити ці неофіційні речі.

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11 жовтня вона повинна дати свідчення в Конгресі в рамках процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

Білий дім наполягає на тому, що співробітники адміністрації не співпрацювали з розслідуванням.

Раніше Факти ICTV писали, що у травні США відкликали посла в Україні Марі Йованович.