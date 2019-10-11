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Факти / Світ

Помер космонавт Олексій Леонов

11 жовтня помер радянський космонавт Олексій Леонов, який першим вийшов у відкритий космос.

Алексей Леонов

У віці 85 років помер радянський космонавт Олексій Леонов.

Леонов був 11-м космонавтом СРСР і першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.

Причина смерті космонавта не повідомляється. За інформацією ЗМІ, протягом останніх кількох років він тяжко хворів.

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Поховати Леонова збираються 15 жовтня в російському місті Митищі.

До слова, 21 травня в Україні відзначали 65-річчя з дня створення КБ Південне.

Фото: Документальное кино на Первом

Джерело: Интерфакс

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