11 жовтня помер радянський космонавт Олексій Леонов, який першим вийшов у відкритий космос.
У віці 85 років помер радянський космонавт Олексій Леонов.
Леонов був 11-м космонавтом СРСР і першою людиною, яка вийшла у відкритий космос.
Причина смерті космонавта не повідомляється. За інформацією ЗМІ, протягом останніх кількох років він тяжко хворів.
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Поховати Леонова збираються 15 жовтня в російському місті Митищі.
До слова, 21 травня в Україні відзначали 65-річчя з дня створення КБ Південне.
Фото: Документальное кино на Первом
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